كشف اتحاد المصارف السودانية، عن تحركات وتفاهمات لفك حظر الأرصدة السودانية المجمدة بالبنوك الأجنبية الخارجية، لافتا إلى تشكيل لجان مصرفية للاستعداد والترتيب للمرحلة القادمة بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال أمين عام الاتحاد مجذوب جلي ، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان تجاه الدول الكبرى، متوقعاً أن يسهم رفع العقوبات في فك تجميد الأرصدة السودانية بأمريكا خلال الأيام القادمة، مبرزا بدء المعاملات المصرفية مع بعض البنوك الأجنبية.

ونوه جلي إلى تنامي الطلب على الاستثمارات الأجنبية بالبلاد خاصة في مجال الأمن الغذائي وقطاع الثروة الحيوانية.