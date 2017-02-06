تبدأ اختبارات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد بالفيوم بعد غد الأربعاء التي أعلنت عنها المحافظة مؤخرا لسد العجز في تخصصات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات.

وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة اليوم الاثنين أن الاختبارات ستبدأ يوم الأربعاء 8 فبراير وتستمر حتي 15 فبراير وتحدد يومي 16 و17 فبراير لاختبارات المتخلفين عن المواعيد المحددة بأعذار.

وأعلنت المديريتان جداول مواعيد الاختبار التي تجري بمقر مركز التطوير التكنولوجي بدمو ، وتم اعلان أسماء المتقدمين الذين لاتنطبق عليهم شروط المسابقة، ويبلغ عدد المتقدمين الذين سيتم اختبارهم 4422 متقدما منهم 3184 بوظيفة معلم مساعد في مادة اللغة العربية و1063 في اللغة الإنجليزية و175 في الرياضيات.