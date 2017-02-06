أعلن رئيس الوفد الروسي اللواء ستانيسلاف حجي محميدوف، عن عقد اجتماع مجموعة العمليات في أستانا حول سوريا، مشيرا إلى أن اللقاء القادم لهذه المجموعة سيعقد يومي 15 و16 فبراير الجاري قبل اجتماع جنيف.

وقال اللواء حجي محميدوف اليوم الاثنين: ” لقد اتفقنا على لقاء آخر في 15-16 فبراير الجاري ، أي قبل لقاء في جنيف ” ، مضيفا ” أن اللقاء الجديد في أستانا سيناقش الأوضاع في الغوطة الشرقية ووادي بردى بشكل تفصيلي أكثر “.

وأشار إلى أن موعد لقاء 15 و16 فبراير الجاري هو أولي لأنه يتطلب موافقة أنقرة وطهران أيضا .