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حريق ضخم في سوق الجمعة بالإسكندرية
حريق الرويعي‎

حريق ضخم في سوق الجمعة بالإسكندرية

الإثنين، 6 فبراير 2017 05:53 م

 

نشب، قبل قليل، حريق هائل، بسوق الجمعة غرب الإسكندرية، مما تسبب في توقف الحركة المرورية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

كان اللواء عادل تونسي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو جاب الله مدير إدارة الدفاع المدني والحريق، بنشوب حريق في سوق الجمعة غرب المدينة.

توجهت قوات الإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه، وتبين أن النيران اشتعلت في مخلفات بجوار ترعة المحمودية، وتمكنت من السيطرة عليه، تحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن الحريق هو الثاني في السوق خلال أقل من 10 أيام.

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