«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي

فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ...