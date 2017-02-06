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الإثنين 6 فبراير 2017 05:58 مساءً
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الأربعاء.. ملتقى للتوظيف بشركات القطاع الخاص ببني سويف
أحمد سرور وكيل وزارة الشباب

الأربعاء.. ملتقى للتوظيف بشركات القطاع الخاص ببني سويف

الإثنين، 6 فبراير 2017 05:57 م
محيط: أ ش ا

قال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف إنه سيتم إقامة ملتقى التوظيف بشركات القطاع الخاص بعد غد الأربعاء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت رعاية شريف حبيب محافظ بنى سويف.

وأضاف سرور - في تصريح له اليوم الاثنين - أن الملتقى سيقام بالنادي الرياضي الساعة التاسعة صباحا بمشاركة أكثر من 40 شركة قطاع خاص لتوفير فرص عمل حقيقية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون.

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