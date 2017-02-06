احتفالا بإطلاق الهاتف الجديد Mate 9 قامت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بالإعلان عن تعاون جديد مع تطبيق “أوبر” العالمي لمنح راكبيها توصيلة العمر من خلال استخدام تطبيق شركة “أوبر” على الهواتف الذكية.

سوف تضيف شركة “أوبر” لمستخدميها من في السابع من شهر فبراير امكانية اختيار الخانة المخصصة لهاتف هواوي Mate 9 التي سوف تكون بجانب اختيارات نوع المركبة، أثناء تجول سائق المركبة في شوارع القاهرة منتظراً تلقي طلب الرحلة القادمة، حيث ستكمن المفاجأة التي أعدتها شركة هواوي بالتعاون مع شركة أوبر المستخدمين سعداء الحظ طلب سيارة هاتف هواوي Mate 9 من تلقي توصيلة استثنائية بواسطة سيارة سباقات حقيقة بقيادة الأيقونة المصرية في سباقات السرعة – المتسابق المحترف “رامي سري” والذي ايضاً سوف يقوم بتسليم هاتف هواوي Mate 9 للراكبين كهدية مقدمة من الشركة.

صرح جورج لي، مدير مكتب مصر لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك “نحن متحمسون للغاية بالتعاون مع شركة “أوبر” للمرة الثانية بعد النجاح المذهل الذي حققناه معاً في العام الماضي، ومستفيدين من السمعة المرموقة التي يتمتع بها المتسابق المحترف “رامي سري” والتي تتسم بالقوة والسرعة في عالم سباقات السيارات وسيارة السباقات السريعة الخاصة به، لمنح المستخدمين تجربة مرحة وفريدة وإتاحة الفرصة لهم للفوز بهاتف ذكي من الدرجة الأولي على مستوى السرعة والقوة والتمتع بالتجول في الشوارع بواسطة سيارة سباقات، ونأمل بمنح الراكبين سعداء الحظ الأحساس بمدى قوة وسرعة الأداء التي يتميز بها هاتف هواوي Mate 9.”

أكد عبد اللطيف واكد، مدير عام اوبر مصر، على أهمية الشراكة القيمة بين هواوي واوبر، وقال: “نحن متحمسون جدا للتعاون مع هواوي لتقديم رحلة فريدة وممتعة للركاب مع بطل السباق المصري رامي سري، اصبحت التكنولوجيا شئ أساسى وضروري فى الحياة اليومية في عصرنا، لذلك تعمل كبرى الشركات مثل اوبر وهواوي على توفير منتجات وخدمات سريعة وفعالة.

وكانت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر بالأعلان عن فوز هاتف هواوي Mate 9 بثماني جوائز بمعرض الألكترونيات الأستهلاكية لعام 2017، وأبهر العالم بأدائه الأستثنائي الذي يتسم بالسرعة والقوة من خلال رقاقة Kirin 960 الجديدة التي تعد من أسرع الرقاقات الموجودة حالياً بالعالم، بالأضافة الي تمتع هاتف هواوي Mate 9 بأحدث واجهة استخدام من ابتكار شركة هواوي وهي EMUI 5.0، التي تتميز بتقنية الخوارزمية المبتكرة التي تتكيف وتراقب عن كثب معدل استخدام الفرد للهاتف لضمان ابقاء عامل السرعة مهما طال الوقت للمهام التي يقوم بتنفيذها الهاتف وتجنب المشكلة المؤرقة في تباطؤ اداء الهواتف الذكية بمرور الوقت.

والجدير بالذكر أن هاتف هواوي Mate 9 يجمع بين بطارية عالية الكفائة تعمل بقدرة 4000 ميلي أمبير مع رفع معدل كفائة رقاقة Kirin 960 والتي تدعم تقنية الجيل الجديد من خاصية الشحن فائق السرعة (Supercharge) الخاصة بشركة هواوي، حيث تعمل كل هذه الخصائص معاً لإطالة عمر البطارية بنسبة 20% عند استخدام الهاتف في لعب الألعاب الألكترونية وبنسبة تصل الي 40% عند اجراء المكالمات، وقد حرصت هواوي على أن تقدم أعلى مستوى من الآمان والحماية في بطارية هاتف Mate 9،.

ومن بين إعدادات الآمان المقدمة من هواوي هي تقنية الحماية (Super Safe 5-gate protection) التي تعمل على ضبط خصائص البطارية مثل الضبط المباشر لفولت البطارية، ومتابعة سرعة التيار ودرجة حرارة البطارية، بينما تساعد هذه الشبكة الأمنية علي التخلص من مخاطر إحتراق البطارية والعمل علي إطالة عمر البطارية، كما تضمن هذه التدابير علي الوصول لدرجة حرارة منخضة أثناء عملية شحن البطارية أو حتي عند استخدام الهاتف في مشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب الثقيلة التي تتطلب معالج رسومات قوي، ويتضمن ايضاً هاتف هواوي Mate 9 علي كاميرا مزدوجة العدسات من شركة لايكا، رائدة الكاميرات الألمانية ، ومزود بشاشة كبيرة عالية الوضوح بقياس 5.9 بوصة.