شددت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على أهمية التنسيق العربي المشترك للخروج بموقف موحد في المحافل الدولية بشأن القضايا التي تخص المرأة، وبخاصة الاجتماع القادم لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت مرسي، في تصريحات صحفية اليوم في المنامة حيث تشارك في اجتماعات الدورة 36 للجنة المرأة العربية، إن مصر “تتمنى أن تخرج المجموعة العربية في الأمم المتحدة بصوت موحد” يخدم قضايا المرأة العربية، مشيرة إلى أن الجانب المصري يعمل في هذا الصدد أيضا على مستوى المجموعة الأفريقية، إذ أن مصر هي نائب الرئيس لهذه المجموعة.

وأشارت مرسي إلى أن كلمتها أمام اجتماعات لجنة المرأة العربية، التي انطلقت اليوم بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رصدت أهم الإنجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية ومنها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة العربية.

وأشادت مرسي خلال الكلمة بدور المرأة المصرية في الحفاظ على بلادها، ووجهت “تحية عرفان بالجميل لكل امرأة مصرية فقدت ابناً أو زوجاً أو أو أخاً أو أباً شهيداً للحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر حالياً بكل ضراوة.”

وأكدت أن الرئيس السيسي منذ أن تولى الحكم في البلاد حريص كل الحرص على الانتصار لفتيات ونساء مصر، وحرِص على تكريم النماذج النسائية الإيجابية والمكافحة واللاتي يضربنّ أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء، في رسالة ذات معنى واضح لا يقبل الشك، أن المرأة المصرية تستحق كل التكريم والاحترام، وأنه لا مجال لأي عقبات قد تعترض طريقها.