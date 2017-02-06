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"الوزراء": نقل السلع عن طريق الشركات الوطنية توفيرا للدولار
شريف اسماعيل‎

"الوزراء": نقل السلع عن طريق الشركات الوطنية توفيرا للدولار

الإثنين، 6 فبراير 2017 05:05 م

 
ترأس، اليوم الإثنين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة الوزارية للخدمات، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تأتى في إطار سعى الحكومة لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، والإسراع في معدلات استكمال وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات.

خلال الاجتماع كلفت اللجنة الوزارية للخدمات كلا من وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام بالاعتماد في عمليات نقل الواردات الحكومية (سلع – مواد) على شركات النقل البحرى الوطنية، توفيرًا للنقد الأجنبي، ودعمًا للشركات المصرية العاملة في قطاع النقل البحرى ومنها شركة الملاحة الوطنية، وذلك بعقود اقتصادية وبسعر مناسب لمدد زمنية محددة.

حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتضامن والبيئة والتنمية المحلية والتعليم العالى والزراعة والصحة والنقل والموارد المائية والرى والتموين ومحافظى الغربية وبورسعيد.

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