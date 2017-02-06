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وزير الخارجية العراقي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر
وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري

وزير الخارجية العراقي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر

الإثنين، 6 فبراير 2017 05:00 م

تسلم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري،اليوم الاثنين ، نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر الجديد لدي العراق علاء الدين موسي، خلفا للسفير أحمد درويش.

وأكد الجعفري - خلال استقباله السفيرعلاء الدين موسي بمقر وزارة الخارجية في بغداد - حرص العراق وتطلعه حكومة وشعبا لدفع العلاقات مع مصر قدما بشكل كبير وتوطيد العلاقات الثنائية ودعم مسيرة العمل والتعاون المشترك.

وقال السفير موسي- في تصريح لمراسل (أ ش أ) بالعراق- إنني قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادي سفيرا لمصر لدي العراق لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، مؤكدا اعتزازه بالعمل في العراق الشقيق من أجل تعزيز علاقات البلدين التى تشهدا زخما كبيرا.

وأعرب عن تطلعه لتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالتعاون السياسي والاقتصادي مع العراق في كافة المجالات إلى مستويات أرفع وأقوي لما فيه صالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

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