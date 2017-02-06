جامعة الإسكندرية: خروج 30 حالة من مصابي حادث أتوبيس نويبعالإثنين، 6 فبراير 2017 05:00 م
أعلنت جامعة الإسكندرية عن خروج 30 حالة من مصابي حادث أتوبيس نويبع من أصل 35 عدد المصابين.
وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم الإثنين، أن المصابين خرجوا بعد تماثلهم للشفاء بشكل لا يمنع خروجهم من المستشفى، وذلك بعد أن تلقوا العلاج الطبى والجراحى اللازم من الأطباء المتخصصين، واستقرار حالتهم الصحية، علمًا بأن من بين المصابين 3 حالات خرجت بناء على طلب ذويهم وعلى مسئوليتهم الشخصية.
وأوضح البيان أن الحالات الباقية منهم حالة واحدة بالعناية المركزة كانت تعانى كسورًا في الضلوع والترقوة وكدمة بالرئة اليسرى، و4 حالات سيتم إجراء جراحة تثبيت فك لإحداها، اليوم الإثنين، وأخرى تحتاج لجراحة تجميل في الوجه، والحالتان المتبقيتان في مرحلة النقاهة والمتابعة بعد أن أجريت لهما جراحات عظام.
وتابعت الجامعة: “الحالات الثلاث المتبقية بالعناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، التي تعذّر نقلها طبيًا بالطائرة فإن حالتهم مستقرة نسبيًا، وسيتوجه فريق طبى من كلية طب الإسكندرية بالطائرة إلى شرم الشيخ بناءً على تنسيق مسبق مع إدارة مستشفى شرم الشيخ والفريق المعالج، حيث كان من المقرر ذهابهم فور وقوع الحادث إلا أن الفريق الطبى بشرم الشيخ طلب إرجاء زيارتهم وحضورهم يوم الأربعاء 8 فبراير للمتابعة وتقييم الحالات الثلاث”.
-
الاحتياطي النقدي بالمركزي يتخطى 26 مليار دولار
واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه لدى البنك المركزى المصرى، ليسجل في نهاية يناير الماضى ٢٦.٣٦٣.١ مليار دولار مقابل ٢٤.٢٦٥ مليار آخر ديسمبر الماضي، وفقًا لما ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
اليوم.. السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون - محيط
عرض برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي…Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي
فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ...Mon, 06 Feb 2017 09:49:52 GMT
-
دبابات إسرائيلية تقصف غزة ردا على سقوط صاروخ
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت النار على موقع لحركة “حماس” شمال غزة، ردا على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل صباح اليوم الاثنين. ...Mon, 06 Feb 2017 08:54:04 GMT
-
تدمير 6 مخازن بداخلها 4 أطنان مواد كيميائية في شمال سيناء
أوضح ذلك العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، في بيان صباح اليوم، قال فيه إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر ...Mon, 06 Feb 2017 08:24:56 GMT
-
فشل مفاوضات الجبلاية مع الألماني برش لإدارة قمة الأهلي والزمالك
تعثرت مفاوضات لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، مع الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل. تمسك ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
الحوثيون: استهدفنا قاعدة في الرياض بالبالستي
نقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية الخاصة بجماعة الحوثي أجرت تجربة ناجحة لصاروخ بالستي بعيد المدى على هدف عسكري في ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
10 فوائد مدهشة لخل التفاح على صحتك
يعد خل التفاح من أفضل أنواع الخل من حيث الفوائد الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى دوره في إضافة نكهة مميزة ...Mon, 06 Feb 2017 10:53:27 GMT