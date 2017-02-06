

أعلنت جامعة الإسكندرية عن خروج 30 حالة من مصابي حادث أتوبيس نويبع من أصل 35 عدد المصابين.

وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم الإثنين، أن المصابين خرجوا بعد تماثلهم للشفاء بشكل لا يمنع خروجهم من المستشفى، وذلك بعد أن تلقوا العلاج الطبى والجراحى اللازم من الأطباء المتخصصين، واستقرار حالتهم الصحية، علمًا بأن من بين المصابين 3 حالات خرجت بناء على طلب ذويهم وعلى مسئوليتهم الشخصية.

وأوضح البيان أن الحالات الباقية منهم حالة واحدة بالعناية المركزة كانت تعانى كسورًا في الضلوع والترقوة وكدمة بالرئة اليسرى، و4 حالات سيتم إجراء جراحة تثبيت فك لإحداها، اليوم الإثنين، وأخرى تحتاج لجراحة تجميل في الوجه، والحالتان المتبقيتان في مرحلة النقاهة والمتابعة بعد أن أجريت لهما جراحات عظام.

وتابعت الجامعة: “الحالات الثلاث المتبقية بالعناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، التي تعذّر نقلها طبيًا بالطائرة فإن حالتهم مستقرة نسبيًا، وسيتوجه فريق طبى من كلية طب الإسكندرية بالطائرة إلى شرم الشيخ بناءً على تنسيق مسبق مع إدارة مستشفى شرم الشيخ والفريق المعالج، حيث كان من المقرر ذهابهم فور وقوع الحادث إلا أن الفريق الطبى بشرم الشيخ طلب إرجاء زيارتهم وحضورهم يوم الأربعاء 8 فبراير للمتابعة وتقييم الحالات الثلاث”.