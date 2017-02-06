أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أداء المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كان جيدًا رغم الهزيمة، وأكبر المكاسب التي تحققت هي اصطفاف المصريين وتنمية روح الانتماء، مشيدا بأداء اللاعبين والتحدي الكبير الذي عايشوه في الجابون، ورغم ذلك وصلوا إلى المركز الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع على شاشة “المحور”، اليوم الإثنين، إن المدير الفني هيكتور كوبر، “مدرب واقعي”، ويضع خططه من خلال الإمكانيات المتاحة أمامه، مطالبا الجماهير ومسئولي الرياضة في مصر مساندة المنتخب للوصول إلى كأس العالم في روسيا 2018.