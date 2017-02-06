قدمت العشرات من كبرى شركات التكنولوجيا من بينها جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وتويتر اليوم الإثنين التماسا إلى القضاء ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظر بموجبه دخول رعايا 7 دول شرق أوسطية وإفريقية إلى الولايات المتحدة.

وتظهر الوثيقة التي قدمتها الشركات إلى محكمة الاستئناف، دعما لشكوى مرفوعة ضد قرار ترامب تقول إن الأمر التنفيذي يلحق ضررا كبيرا بالأعمال الأمريكية ويؤثر سلبا على الابتكار والنمو، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وتستأنف محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية كاليفورنيا اليوم النظر في الحجج التي سيقدمها طرفا النزاع بخصوص مرسوم ترامب حول الحظر المؤقت لدخول رعايا تلك الدول إلى الولايات المتحدة، والذي تختصم فيه وزارة العدل مع ولايتي واشنطن ومنيسوتا اللتين كانتا وراء الشكوى.

وكان ترامب قد أصدر - في وقت سابق - قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وتعليق دخول رعايا 7 دول هى ( اليمن ، ليبيا ، سوريا ، السودان ، الصومال ، إيران ، العراق )، وأثار القرار انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية وشخصيات بارزة.