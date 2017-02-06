شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، حملة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال شهر - في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية، عن تنفيذ 499 قرار إزالة متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 55 وحدة، وغلق وتشميع 434 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 487 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 55 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، و301 مخالفة مباني لشروط التخصيص، و555 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، و400 تغير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإداري، وإزالة ورفع 942 مخالفة فورية، وضبط 76 واقعة فض أختام و536 مخالفة مرورية وبيئية متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال البحث الجنائي، عن ضبط قضية تموين، وقضية تزوير ونصب، وقضية استيلاء على أملاك الدولة، و39 قضية سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية، و192 قضية إتلاف مال عام، و16 قضية سرقة مواد محجرية ومحاجر بدون ترخيص، وفى مجال ضبط القضايا البيئية، عن ضبط 142 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين، عن ضبط 134 بائعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.