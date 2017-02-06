يسافر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم أفريقيا والتي اختتمت أمس الأحد إلى الإمارات غدا الثلاثاء ، وذلك للانضمام لبعثة الزمالك التي سافرت أمس الأول السبت استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بأبوظبي.

ومن المقرر أن يرافق اللاعبين الدوليين المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.