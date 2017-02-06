استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمطار القاهرة بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم لدى وصولها من الجابون بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وصافح الرئيس لاعبى المنتخب الوطني وجهازه الفنى، موجهاً لهم خالص التهنئة على أدائهم المُشرف بالبطولة الافريقية وما أبدوه خلال المباريات من إصرار وعزيمة ومثابرة حازت على احترام الشعب المصري بأكمله، كما أكد أن لاعبى المنتخب وأعضاء الجهاز الفنى كانوا على قدر المسئولية ومحلاً للثقة التى وضعها فيهم هذا الشعب.

تم التقاط الصور التذكارية للاعبى المنتخب الوطنى وجهازه الفنى مع الرئيس، كما تحدث الرئيس عقب ذلك مع جميع أعضاء المنتخب الوطني، حيث وجه باسم كل المصريين التحية والتقدير والاحترام للمنتخب الوطني، مؤكداً أن المنتخب أسعد الشعب المصري بما قدمه من أداء قوى ومُشرف خلال البطولة. وأكد الرئيس كذلك على أهمية أن يرفع لاعبو المنتخب رؤوسهم عالياً في ضوء ما حققوه من إنجاز هام خلال البطولة ووصولهم إلى المباراة النهائية، لاسيما في ضوء أن مشاركة المنتخب المصرى جاءت عقب سنوات من الغياب عن البطولة، مؤكداً أنهم أحسنوا المشاركة وبذلوا جهداً كبيراً وحظوا بتقدير حقيقى من جانب الشعب المصري الذى يعشق كرة القدم.

وأعرب الرئيس في ختام اللقاء عن أطيب تمنياته لأعضاء المنتخب وجهازه الفني بتحقيق مزيد من النجاحات مستقبلاً.