شيعت عزبة “العرب” التابعة لقرية قطيفة مباشر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية المجند سعيد محمد عليان بركات 21 عاما والذي استشهد برصاصات عناصر إرهابية أثناء تأدية عملة بأحد الأكمنة بشمال سيناء.

وتقدم الجنازة التي شارك فيها الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة اللواء سعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة الشرقية نائبا عن المحافظ اللواء خالد سعيد والمقدم محسن زين العابدين رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب منها “لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله.. و يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح.. والجيش والشرطة والشعب إيد واحدة”.