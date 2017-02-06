

ضبطت الرقابة الإدارية، مدير إدارة القضايا بجمارك السويس عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه رشوة، مقابل تخفيض قيمة غرامات وضرائب وجمارك وذلك عن رسالة جمركية مهربة، بهدف إسقاط رسوم قيمتها 8 ملايين جنيه على خزانة الدولة.

وقد اعترف المتهم فور قيام الرقابة الإدارية بضبطه، على المتورطين في دفع الرشاوى للتهرب الجمركي، وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط “سيد.ح” مستورد، حيث قام بدفع مبالغ مالية لموظف الجمارك لتسهيل تهريب مكملات غذائية ومواد عطارة بقيمة 2 مليون جنيه.

وكانت الرقابة الإدارية في السويس، قد تلقت بلاغا بتورط أحد مسئولي الجمارك في تلقى رشاوى لمساعدة بعض المستوردين على التهرب الضريبي، وبعد مراقبة هواتف المتهمين تم ضبط كل من “منير.س” مدير الشئون القانونية للجمارك، و”سيد.ح” مستورد، وتم عرضهما على نيابة السويس.