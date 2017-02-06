أعلن البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر له اليوم، الاثنين، أنه فى إطار متابعة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تظهر البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر ديسمبر 2016، مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، بمعدل 15.4٪ لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2015).

وبذلك يرتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 بما قيمته 500 مليون دولار تقريبا، بمعدل نمو بلغ 11.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر/ ديسمبر 2015).

تجدر الإشارة إلى أن 3.3 مليار دولار أو ما نسبته 72% تقريبا من إجمالى تدفقات تحويلات العاملين خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2016 تخص شهرى نوفمبر وديسمبر، أى فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.