البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ1.6مليار دولار فى ديسمبرالإثنين، 6 فبراير 2017 04:45 م
أعلن البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر له اليوم، الاثنين، أنه فى إطار متابعة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تظهر البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر ديسمبر 2016، مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، بمعدل 15.4٪ لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2015).
وبذلك يرتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 بما قيمته 500 مليون دولار تقريبا، بمعدل نمو بلغ 11.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر/ ديسمبر 2015).
تجدر الإشارة إلى أن 3.3 مليار دولار أو ما نسبته 72% تقريبا من إجمالى تدفقات تحويلات العاملين خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2016 تخص شهرى نوفمبر وديسمبر، أى فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
-
مشاهد من الاستقبال.. السيسي يؤازر الحضري ويندهش من «عكاز» مروان - محيط
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبال بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم العائدة من الجابون وذلك بعد تحقيق المركز الثاني بالبطولة بعد الخسارة من ...Mon, 06 Feb 2017 12:13:08 GMT
-
حيثيات سجن «إبراهيم سليمان» 3 سنوات
ودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية “سوديك” بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2015 بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد ...Mon, 06 Feb 2017 11:39:29 GMT
-
الاحتياطي النقدي بالمركزي يتخطى 26 مليار دولار
واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه لدى البنك المركزى المصرى، ليسجل في نهاية يناير الماضى ٢٦.٣٦٣.١ مليار دولار مقابل ٢٤.٢٦٥ مليار آخر ديسمبر الماضي، وفقًا لما ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي - محيط
فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية،…Mon, 06 Feb 2017 09:49:52 GMT
-
بالفيديو.. السيسي لـ«منتخب الفراعنة»: ارفعوا رأسكم.. وأنا اتألم لألمكم
وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، على وصوله إلى المباراة النهائية، ببطولة أمم أفريقيا، التي استضافتها الجابون، على مدار ...Mon, 06 Feb 2017 11:56:31 GMT
-
اليوم.. السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون - محيط
عرض برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي…Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
دبابات إسرائيلية تقصف غزة ردا على سقوط صاروخ
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت النار على موقع لحركة “حماس” شمال غزة، ردا على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل صباح اليوم الاثنين. ...Mon, 06 Feb 2017 08:54:04 GMT
-
تدمير 6 مخازن بداخلها 4 أطنان مواد كيميائية في شمال سيناء
أوضح ذلك العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، في بيان صباح اليوم، قال فيه إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر ...Mon, 06 Feb 2017 08:24:56 GMT