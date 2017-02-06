أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ، في بيان لها اليوم الاثنين ، بأنه تم ضبط مدير إدارة القضايا بجمارك السويس عقب تقاضيه رشوة قدرها 100 ألف جنيه.

ووفقا للبيان ، فقد حصل مدير إدارة القضايا بجمارك السويس على هذه الرشوة مقابل تخفيض قيمة غرامات وضرائب وجمارك عن رسالة جمركية مهربة بهدف إسقاط رسوم قيمتها 8 ملايين جنيه مستحقة لخزانة الدولة.