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الإثنين 6 فبراير 2017 04:18 مساءً
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ضبط مدير إدارة القضايا بجمارك السويس عقب تقاضيه رشوة قدرها 100 ألف جنيه
رشوة

ضبط مدير إدارة القضايا بجمارك السويس عقب تقاضيه رشوة قدرها 100 ألف جنيه

الإثنين، 6 فبراير 2017 04:45 م
أ ش أ

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ، في بيان لها اليوم الاثنين ، بأنه تم ضبط مدير إدارة القضايا بجمارك السويس عقب تقاضيه رشوة قدرها 100 ألف جنيه.

ووفقا للبيان ، فقد حصل مدير إدارة القضايا بجمارك السويس على هذه الرشوة مقابل تخفيض قيمة غرامات وضرائب وجمارك عن رسالة جمركية مهربة بهدف إسقاط رسوم قيمتها 8 ملايين جنيه مستحقة لخزانة الدولة.

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