طالب اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والمتابعة اليومية لبرنامج تكافل وكرامه .

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ ،اليوم الإثنين لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، بحضور اللواء اشرف شاش سكرتير عام المحافظة واللواء سامح سعد مساعد مدير أمن الوادي الجديد وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ووجه المحافظ بوقف شراء السيارات الحكومية ترشيدا للإنفاق حتى 30 يونيو المقبل ووضع تصور كامل لإنشاء قرى الظهير الصحراوي والمتابعة اليومية لمشروع تكافل وكرامه ومراعاة الدقة المتناهية في اختيار الحالات المستحقة ،وسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء 50 منزلا بأرض الملك بمركز باريس ، والإعلان عنها أمام المواطنين.

وشدد عشماوى على ضرورة إزاله المعوقات لتنفيذ المشروعات ، بما يدعم الاقتصاد ويساهم في توفير فرص عمل للشباب واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والمتابعة اليومية للمشروعات ، والتنسيق بين جميع المصالح الحكومية فى تنفيذ المشروعات وعدم الاكتفاء بالمخاطبات والمكاتبات بين الجهات الحكومية.