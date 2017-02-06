خاض محمود عبد الرازق شيكابالا والزامبي إيمانويل مايوكا ثنائي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم الاثنين تحت قيادة شريف خليل المدرب العام لفريق الناشئين مواليد 97، بعد استبعادهما من السفر للامارات استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الأهلى يوم الجمعة المقبل با أبو ظبى.

وواصل اللاعبون المصابون بالزمالك تدريباتهم التأهيلية في مراكز التأهيل المختلفة وهم: علي فتحي وحسني فتحي ومحمد مسعد ومحمد مجدى.

يذكر أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد حلمى اتفق قبل سفره أول أمس السبت للامارات استعدادا لخوض المباراة مع هولاء اللاعبين المستبعدين على أداء تدريبات تأهيلية، على أن يتواجدوا في تدريبات الفريق الجماعية بعد عودة الزمالك من الإمارات.