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محافظ قنا يعلن توفير 40 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة
الهجان يعتمد نتيجة الامتحانات

محافظ قنا يعلن توفير 40 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة

الإثنين، 6 فبراير 2017 04:39 م
أ ش أ

قال محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان إن المحافظة تسعي دائما لتوفير فرص عمل مناسبة لأبنائها الشباب ، مشيرا إلي أنه تم تنظيم 18 ملتقي توظيفيا بالمحافظة خلال الفترة السابقة وفرت أكثر من 40 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة .

وأوضح المحافظ - خلال لقائه اليوم  الإثنين بالشباب - أن إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة قامت بتوفير 190 فرصة عمل للشباب بمدينة الإسماعيلية الجديدة في شتي التخصصات الحرفية ، لافتا إلى أن الحرف التي وفرتها المديرية للشباب هي (50 نجارا مسلحا – 21 حدادا مسلحا – 19 سباكا – 16 كهربائيا – 29 مبلطا – 24 مبيض محارة - – 25 عاملا عاديا ) .

وحث الهجان الشباب المسافر علي ضرورة التفاني والالتزام بالعمل للنهوض بمصر ، موضحا أن مديرية القوي العاملة سترتب في المرحلة القادمة لسفر مجموعة جديدة من الشباب للعمل بحرف أخري ومختلفة عن سابقتها .

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