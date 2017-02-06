قال محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان إن المحافظة تسعي دائما لتوفير فرص عمل مناسبة لأبنائها الشباب ، مشيرا إلي أنه تم تنظيم 18 ملتقي توظيفيا بالمحافظة خلال الفترة السابقة وفرت أكثر من 40 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة .

وأوضح المحافظ - خلال لقائه اليوم الإثنين بالشباب - أن إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة قامت بتوفير 190 فرصة عمل للشباب بمدينة الإسماعيلية الجديدة في شتي التخصصات الحرفية ، لافتا إلى أن الحرف التي وفرتها المديرية للشباب هي (50 نجارا مسلحا – 21 حدادا مسلحا – 19 سباكا – 16 كهربائيا – 29 مبلطا – 24 مبيض محارة - – 25 عاملا عاديا ) .

وحث الهجان الشباب المسافر علي ضرورة التفاني والالتزام بالعمل للنهوض بمصر ، موضحا أن مديرية القوي العاملة سترتب في المرحلة القادمة لسفر مجموعة جديدة من الشباب للعمل بحرف أخري ومختلفة عن سابقتها .