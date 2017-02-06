شن ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بالاشتراك مع مديريات الأمن؛ حملة لضبط كافة حالات الخروج على القانون المتعلقة بجرائم الأحداث.

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال شهر، حماية الطفولة والأمومة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتطبيق الحاسم لقانون الطفل، ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم، وضبط مرتكبيها، بالإضافة الى مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 819 حدثا معرضا للخطر، و644 مخالفة لقانون الطفل عن طريق تشغيل الأحداث، و 137 قضية في مجال استغلال وإفساد الأحداث، و213 بائعا متجولا بدون ترخيص، و641 في مجال مكافحة جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص، و37 قضية تسول، و27 قضية معاكسات، و553 قضية جنايات وجنح متنوعة، و42 قضية مخدرات، و19 قضية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، و39 قضية إحراز سلاح أبيض، و132 قضية سرقات، و1711 قضية إتجار في الألعاب النارية.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، عن تنفيذ 79 حكم جناية أحداث، و373 حكم جنحة أحداث، و221 حكم بالغين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.