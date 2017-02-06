قاتل ربة منزل بشبرا الخيمة:"مدتش لأخويا مخدرات فقتلتها"الإثنين، 6 فبراير 2017 04:43 م
أدلى المتهم بخنق ربة منزل حتى الموت وإشعال النار فى شقتها بشبرا الخيمة بسبب خلاف على شراء أقراص مخدرة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة أمام المستشار محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
وقال المتهم ويدعى ” محمود.ر.م” -19 سنة – ” عاطل” وشهرته ” الغبي” في اعترافاته أمام النيابة: اللي حصل أن أنا أرسلت شقيقي الأصغر للمجني عليها لكي يشتري منها أقراص مخدرة وهي ضحكت عليه وأخذت منه الـ100 جنيه وماخدش منها المخدرات”.
وأضاف المتهم: عندما عاد شقيقي سألته عن الأقراص المخدرة فأخبرني أن المجني عليه ضحكت عليه وأخدت منه الفلوس وعرضت عليه ممارسة الرذيلة مع إحدي الفتيات الساقطات فذهبت إليها وطلبت منها أن تعطيني الأقراص المخدرة أو الـ100 جنيه فرفضت وشتمتني فلم أتمالك أعصابي وانهلت عليها بالضرب وعندما سقطت علي الأرض خنقتها بإيشارب كانت ترتديه حتى وجدتها جثة هامدة، وبعدها أشعلت النار في الشقة حتي أخفي معالمي جريمتي وتركتها وهربت لكن رجال المباحث قاموا بضبطي واعترفت لهم بماحدث.
تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالواقعة، ودلت تحريات المباحث أنه تبلغ للقسم من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية ووفاة سيدة بداخلها، وانتقل المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة، وتبين أن الشقة بالدور الأرضى ولا توجد ثمة أثار عنف أو كسر بالباب، وتبين اشتعال حجرة الأنتريه، وتم العثور على جثة “أم هاشم ح” 64 سنة ربة منزل، ترتدى جميع ملابسها مسجاة على أرضية المطبخ وملفوف حول رقبتها إيشارب حريمى بطريق الخنق والشنق، ومصابة بكدمات بالعين اليسرى ونزيف بالفم ولا توجد ثمة بعثرة فى محتويات الشقة.
وبسؤال الجيران قرروا بأنهم شاهدوا تصاعد الأدخنة من نوافذ الشقة واشتعال النيران بداخلها، فقاموا بإخماد الحريق وتلاحظ لهم وفاة صاحبة الشقة ولم يتهموا أحدا بشىء. تم التحفظ على الجثة وبالكشف على المتوفاة جنائيا، تبين أنها سبق اتهامها فى 7 قضايا أموال عامة ونصب ومخدرات.
أكدت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة “محمود .ر” 19 سنة - عاطل – وأنه كان يتردد على منزل المجنى عليها لشراء المخدرات، وحدث بينهما خلاف قام على إثره بخنقها وإشعال النار فى الشقة ليخفى معالم الجريمة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1009 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق ووجهت له تهمة القتل العمد وصرحت بدفن جثة المجنى عليها بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية
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