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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة
ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الإثنين، 6 فبراير 2017 04:32 م
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة منها 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و 11 سفينة بضائع عامة .

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار اتمام إجراءات الدخول .

وفي السياق نفسه ، غادر الميناء قطاران بحمولة 2488 طنا و 65 سيارة بحمولة 3128 طن قمح ، فيما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا و152 طنا ، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75 ألفا و732 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من الميناء 8150 طن يوريا و 3800 طن فوسفات و 2000 طن حديد بليت و 2078 طن ملح .

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