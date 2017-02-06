عبدالعال يؤكد ضرورة تفعيل القرارات الصادرة عن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين فى اجتماعات المكتب التفنيذي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في إيطاليا ، برئاسة بيترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي.

وتطرق عبدالعال خلال هذا الاجتماع - بحسب بيان صادر عن مجلس النواب - إلى بعض التحديات التي تواجه دول الاتحاد من أجل المتوسط ، مؤكدا على ضرورة تفعيل القرارات التى تصدر عن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أرض الواقع.

شارك في الاجتماع لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي ، ودافيد ساسولي نائب رئيس البرلمان الأوروبي ، وممثل عن البرلماني التركي.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في الاتحاد من أجل المتوسط، بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية.

كما بحث المشاركون في الاجتماع بعض المقترحات المتعلقة بإدخال إصلاحات على الجمعية سواء من حيث النواحي المالية المتعلقة بتمويل الجمعية وأنشطتها أو من حيث النواحي الإجرائية المتعلقة بسير عمل الجمعية، وآليات اتخاذ القرارات بها.

وخلال اجتماع المكتب الموسع للجمعية الذي يشارك فيه بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذى رؤساء اللجان بالجمعية، ناقش المشاركون بعض الأمور المتعلقة بسير أعمال هذه اللجان وبعض الأمور التنظيمية المتعلقة باجتماعاتها وكذلك الخطط المستقبلية المتعلقة بأنشطة هذه اللجان، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

والتقى عبدالعال صباح اليوم بمقر اقامته مع جوريو سوريال رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيطالية ، حيث أكد خلال هذا اللقاء على اهتمام مصر بتوثيق وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لا سيما في ظل وجود العديد من الموضوعات التى تمثل أهمية بالغة للطرفين مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون فى مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب.