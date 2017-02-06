 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 04:09 مساءً
روابط سريعة
متى ينتهي قانون حماية المستهلك؟
عمرو الجوهري - عضو مجلس النواب

متى ينتهي قانون حماية المستهلك؟

الإثنين، 6 فبراير 2017 04:37 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عن أنهم ناقشو 37 مادة من قانون حماية المستهلك، موضحا أنهم يحاولون قطع شوط كبير من مناقشة القانون للانتهاء منه، نظرًا لأنه قانون يمس كثير من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية “on live”، اليوم الإثنين، أن السوق المصري انتشرت فيه كثير من السلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام، ومن ثم فالقانون يحمي المواطن وحقوقه، متوقعًا الانتهاء من المشروع بنسبة كبيرة خلال الأسبوع المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3