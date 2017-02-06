كشف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عن أنهم ناقشو 37 مادة من قانون حماية المستهلك، موضحا أنهم يحاولون قطع شوط كبير من مناقشة القانون للانتهاء منه، نظرًا لأنه قانون يمس كثير من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية “on live”، اليوم الإثنين، أن السوق المصري انتشرت فيه كثير من السلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام، ومن ثم فالقانون يحمي المواطن وحقوقه، متوقعًا الانتهاء من المشروع بنسبة كبيرة خلال الأسبوع المقبل.