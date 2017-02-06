

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم بمقر السفارة بالقاهرة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، الدكتور كمال حسن علي.

وبحث اللقاء أهم المستجدات على الساحة العربية، وسُبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، خاصة في الجانب الاقتصادي.