 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 04:07 مساءً
روابط سريعة
"القطان" يلتقي أمين مساعد "الجامعة العربية" بمقر السفارة السعودية بالقاهرة
احمد القطان سفير السعودية في مصر

"القطان" يلتقي أمين مساعد "الجامعة العربية" بمقر السفارة السعودية بالقاهرة

الإثنين، 6 فبراير 2017 04:35 م
خاص - محيط


التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم بمقر السفارة بالقاهرة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، الدكتور كمال حسن علي.

وبحث اللقاء أهم المستجدات على الساحة العربية، وسُبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، خاصة في الجانب الاقتصادي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3