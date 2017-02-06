أكد الدكتور محمد هلال حلمي، رئيس جمعية مستثمري ومهندسي كفاءة الطاقة، أن مشروع استغلال الطاقة الشمسية في الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية امر جيد، حيث أن الشمس في مصر متوفرة طوال العام وغير مقبول عدم استغلالها في عمليات التسخين المبدئي للصناعات.

وأضاف في تصريحات خاصة على شاشة “on live”، اليوم الإثنين، أن ممثلي منظمة اليونيدو زارت مصر للبدأ في المشروع، منتقدًا الاعتماد على خبراء اجانب في هذا المشروع، حيث أن مصر بها خبراء كبار وكوادر مؤهلة في هذا المجال، وكان لا يجب اللجوء إلى جهات اجنبية.