تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط مسجل خطر؛ لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها للعناصر الاجرامية الخطرة بمركز بلبيس بالشرقية.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مصلحة الأمن العام، اكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو فتحي م.غ “71سنة عامل” مسجل خطر، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بإدارة ورشة ملحقة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وبتفتيش ورشته تم ضبط 3 طبنجات، وخزينتي أسلحة نارية، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، كما أقر بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.