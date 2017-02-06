إعلان موعد نهائي لإطلاق صاروخ "بروتون" الفضائي الروسي تاريخ النشر:0الإثنين، 6 فبراير 2017 04:21 م
تم تحديد موعد لإطلاق صاروخ “بروتون - أم” التجاري الروسي ، وهو مطلع أبريل/ نيسان القادم.
وقال رئيس شركة “روس كوسموس (الوكالة الفضائية الروسية) إيغور كوماروف في حديث أدلى به لقناة “روسيا – 24” التلفزيونية :” إننا نُجري الآن محادثات مع صاحب الطلب. إلا أنه يمكن القول بالتأكيد إن أول إطلاق تجاري لصاروخ (بروتون – أم) سيجري في مطلع أبريل/ نيسان القادم”.
وحسب كوماروف فإن إطلاق هذا الصاروخ لن يطل البرنامج الفضائي الفيدرالي. ويعني ذلك أن كل الصواريخ المزمع إطلاقها بموجب البرنامج متوفرة.
وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بكشف خلل في المحركات التي تنصب في المرحلتين الثانية والثالثة لصاروخ “بروتون – أم” ، وذلك لقصور في تجميع المحركات بمصنع “فورونيج” الروسي المصنع للصواريخ. وكانت اللجنة التابعة للوكالة الفضائية الروسية قد اتخذت قرارا باستبدال تلك المحركات.
-
الاحتياطي النقدي بالمركزي يتخطى 26 مليار دولار
واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه لدى البنك المركزى المصرى، ليسجل في نهاية يناير الماضى ٢٦.٣٦٣.١ مليار دولار مقابل ٢٤.٢٦٥ مليار آخر ديسمبر الماضي، وفقًا لما ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
اليوم.. السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون - محيط
عرض برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي…Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي
فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ...Mon, 06 Feb 2017 09:49:52 GMT
-
دبابات إسرائيلية تقصف غزة ردا على سقوط صاروخ
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت النار على موقع لحركة “حماس” شمال غزة، ردا على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل صباح اليوم الاثنين. ...Mon, 06 Feb 2017 08:54:04 GMT
-
تدمير 6 مخازن بداخلها 4 أطنان مواد كيميائية في شمال سيناء
أوضح ذلك العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، في بيان صباح اليوم، قال فيه إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر ...Mon, 06 Feb 2017 08:24:56 GMT
-
فشل مفاوضات الجبلاية مع الألماني برش لإدارة قمة الأهلي والزمالك
تعثرت مفاوضات لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، مع الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل. تمسك ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
الحوثيون: استهدفنا قاعدة في الرياض بالبالستي
نقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية الخاصة بجماعة الحوثي أجرت تجربة ناجحة لصاروخ بالستي بعيد المدى على هدف عسكري في ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
10 فوائد مدهشة لخل التفاح على صحتك
يعد خل التفاح من أفضل أنواع الخل من حيث الفوائد الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى دوره في إضافة نكهة مميزة ...Mon, 06 Feb 2017 10:53:27 GMT