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إعلان موعد نهائي لإطلاق صاروخ "بروتون" الفضائي الروسي تاريخ النشر:0
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إعلان موعد نهائي لإطلاق صاروخ "بروتون" الفضائي الروسي تاريخ النشر:0

الإثنين، 6 فبراير 2017 04:21 م

تم تحديد موعد لإطلاق صاروخ “بروتون - أم” التجاري الروسي ، وهو مطلع أبريل/ نيسان القادم.

وقال رئيس شركة “روس كوسموس (الوكالة الفضائية الروسية) إيغور كوماروف في حديث أدلى به لقناة “روسيا – 24” التلفزيونية :” إننا نُجري الآن محادثات مع صاحب الطلب. إلا أنه يمكن القول بالتأكيد إن أول إطلاق تجاري لصاروخ (بروتون – أم) سيجري في مطلع أبريل/ نيسان القادم”.

وحسب كوماروف فإن إطلاق هذا الصاروخ لن يطل البرنامج الفضائي الفيدرالي. ويعني ذلك أن كل الصواريخ المزمع إطلاقها بموجب البرنامج متوفرة.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بكشف خلل في المحركات التي تنصب في المرحلتين الثانية والثالثة لصاروخ “بروتون – أم” ، وذلك لقصور في تجميع المحركات بمصنع “فورونيج” الروسي المصنع للصواريخ. وكانت اللجنة التابعة للوكالة الفضائية الروسية قد اتخذت قرارا باستبدال تلك المحركات.

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