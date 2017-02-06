نظمت لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق ومقررة اللجنة قافلة طبية للتوعية والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية وسرطان الثدى بمكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء وبالتعاون مع الجمعية الخيرية لرفقاء المرضى بالزاوية الحمراء .

وأكدت الدكتورة نادية زخارى أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين المجلس والمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة ، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدى خاصة والأورام عامة ، حيث أنه يجعل نسبة الشفاء أعلى وأفضل.

وتحدثت الدكتورة عزة نصر رئيس وحدة الوقاية والأكتشاف المبكر بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة حول كيفية الاكتشاف المبكر للسرطان بصفة عامة وسرطان الثدى بصفة خاصة، وكيفية عمل فحص السيدة بنفسها فى المنزل والأعراض التى تستدعى سرعة توجهها لعمل كشف المونوجرام، كما عرضت بعض الأسباب للاصابه بسرطان الثدى والأورام السرطانية بوجه عام .

وتحدثت الدكتورة داليا ابو العزم أستشارى بوحدة الوقاية بالمعهد القومى للأورام عن طرق الوقاية من الاورام السرطانية .

وتضمنت القافلة تحديد موعد للسيدات الراغبات من الحاضرين بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وكشف المنوجرام بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة بالمجان.