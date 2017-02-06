4ر1 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك سفاجا خلال العام الماضيالإثنين، 6 فبراير 2017 03:26 م
بلغ إجمالي إيرادات جمارك سفاجا خلال العام الماضي نحو مليار و45 مليونا و803 آلاف و93 جنيها ، حيث بلغت الرسوم الجمركية المحصلة 480 مليونا و985 ألفا و494 جنيها، والرسوم الأخرى 564 مليونا و817 ألفا و599 جنيها.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم ، إن عدد الشهادات الجمركية الواردة برسم الإفراج النهائي بجمارك سفاجا بلغ 345ر11 ألف شهادة .
وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك سفاجا خلال 2016 أفرجت عن 7148 سيارة ملاكي مناشئ وموديلات وطرازات وسعاة مختلفة بقيمة جمركية بلغت 665 مليونا و137 ألفا و135 جنيها ، والرسوم الجمركية بلغت 407 ملايين و588 ألفا و644 جنيها.
كما بلغ عدد السيارات الملاكي الواردة والصادرة برسم الإفراج المؤقت 246ر26 ألف سيارة وعدد الشاحنات الواردة والصادرة برسم الإفراج المؤقت بلغ 139ر20 ألف شاحنة.
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