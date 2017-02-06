تفقد وفد من النادي الأهلي، صباح اليوم الإثنين، ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، الذى سيستضيف مباراة السوبر أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل للاطمئنان على آخر الترتيبات قبل المباراة، ومشاهدة ملعب التدريب الذي سيخوض الأهلي مرانه عليه قبل اللقاء.

وضم الوفد الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، والدكتور عصام سراج الدين , مدير التعاقدات ووليد مهدي، مدير إدارة المباريات.