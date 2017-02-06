 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 02:28 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يتفقد ملعب مباراة السوبر بأبو ظبي
ستاد الملك فهد الدولي

الأهلي يتفقد ملعب مباراة السوبر بأبو ظبي

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:27 م
أ ش أ

تفقد وفد من النادي الأهلي، صباح اليوم الإثنين، ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، الذى سيستضيف مباراة السوبر أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل للاطمئنان على آخر الترتيبات قبل المباراة، ومشاهدة ملعب التدريب الذي سيخوض الأهلي مرانه عليه قبل اللقاء.

وضم الوفد الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، والدكتور عصام سراج الدين , مدير التعاقدات ووليد مهدي، مدير إدارة المباريات.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3