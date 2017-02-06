أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد.

وطالبت خورشيد خلال لقائها اليوم الاثنين باسيوط المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في طريق عودتها من محافظة سوهاج عقب افتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج العاملين بالاستثمار، بتبني فكر الهيئة الجديد في ان يكونوا مستشارين المستثمرين ودورهم الأساسي هو تذليل العقبات امام المستثمر ومساعدته في إنهاء أعماله مع الجهات المقدمة للخدمة في أسرع وقت وضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين.

واثنت داليا خورشيد علي تعاون وزارتى التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية في صعيد مصر ومنحه حزمه حوافز خاصة وكذلك سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمده عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع في انتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.

من جانبه أكد محافظ أسيوط حرص الحكومة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مشيرا إلى أن تنمية الصعيد يأتي على رأس أجندة عمل الحكومة بتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار ومن بينها تخصيص الأرض الصناعية المرفقة مجانا .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تمتلك مناطق صناعية واعدة تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة بعد اكتمال كافة عناصر البنية الاساسية بها ، لافتا إلى وجود 4 مناطق صناعية مؤهلة وهي عرب العوامر ومنطقة الصفا الصناعية ومنطقة دشلوط ومنطقة الزرابي الصناعيتين.

وأكد المحافظ أن أسيوط استطاعت جذب مجموعات اقتصادية عملاقة مثل مجموعة العربي لانشاء مصانع لها باسيوط وعدد من الشركات الكبرى الآخرى لافتا الى ان المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة ساعدت على جذب استثمارات عالمية سوف تعمل على تشغيل اعداد كبيرة من الشباب.