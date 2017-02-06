وزيرة الاستثمار : نعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر لدفع عجلة الاقتصادالإثنين، 6 فبراير 2017 03:21 م
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد.
وطالبت خورشيد خلال لقائها اليوم الاثنين باسيوط المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في طريق عودتها من محافظة سوهاج عقب افتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج العاملين بالاستثمار، بتبني فكر الهيئة الجديد في ان يكونوا مستشارين المستثمرين ودورهم الأساسي هو تذليل العقبات امام المستثمر ومساعدته في إنهاء أعماله مع الجهات المقدمة للخدمة في أسرع وقت وضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين.
واثنت داليا خورشيد علي تعاون وزارتى التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية في صعيد مصر ومنحه حزمه حوافز خاصة وكذلك سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمده عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع في انتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد محافظ أسيوط حرص الحكومة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مشيرا إلى أن تنمية الصعيد يأتي على رأس أجندة عمل الحكومة بتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار ومن بينها تخصيص الأرض الصناعية المرفقة مجانا .
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تمتلك مناطق صناعية واعدة تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة بعد اكتمال كافة عناصر البنية الاساسية بها ، لافتا إلى وجود 4 مناطق صناعية مؤهلة وهي عرب العوامر ومنطقة الصفا الصناعية ومنطقة دشلوط ومنطقة الزرابي الصناعيتين.
وأكد المحافظ أن أسيوط استطاعت جذب مجموعات اقتصادية عملاقة مثل مجموعة العربي لانشاء مصانع لها باسيوط وعدد من الشركات الكبرى الآخرى لافتا الى ان المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة ساعدت على جذب استثمارات عالمية سوف تعمل على تشغيل اعداد كبيرة من الشباب.
-
السيسي يستقبل «بعثة الفراعنة» في مطار القاهرة
ويستقبل السيسي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور عودتها من الجابون، عقب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إخلاء ...Mon, 06 Feb 2017 08:10:15 GMT
-
بالفيديو .. حزن وصدمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام الكاميرون
عرض برنامج ” كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد لحظة عودة المنتخب المصري إلى فندق الإقامة بعد الهزيمة أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
دبابات إسرائيلية تقصف غزة ردا على سقوط صاروخ
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت النار على موقع لحركة “حماس” شمال غزة، ردا على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل صباح اليوم الاثنين. ...Mon, 06 Feb 2017 08:54:04 GMT
-
تدمير 6 مخازن بداخلها 4 أطنان مواد كيميائية في شمال سيناء
أوضح ذلك العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، في بيان صباح اليوم، قال فيه إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر ...Mon, 06 Feb 2017 08:24:56 GMT
-
فشل مفاوضات الجبلاية مع الألماني برش لإدارة قمة الأهلي والزمالك
تعثرت مفاوضات لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، مع الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل. تمسك ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
الحوثيون: استهدفنا قاعدة في الرياض بالبالستي
نقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية الخاصة بجماعة الحوثي أجرت تجربة ناجحة لصاروخ بالستي بعيد المدى على هدف عسكري في ...Mon, 06 Feb 2017 07:56:23 GMT
-
10 فوائد مدهشة لخل التفاح على صحتك
يعد خل التفاح من أفضل أنواع الخل من حيث الفوائد الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى دوره في إضافة نكهة مميزة ...Mon, 06 Feb 2017 10:53:27 GMT
-
«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي
فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا. وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ...Mon, 06 Feb 2017 09:49:52 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT