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ارتفاع أعداد المعتقلين من جانب الأمن التركي إلى 820 شخصا
الشرطة التركية

ارتفاع أعداد المعتقلين من جانب الأمن التركي إلى 820 شخصا

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:19 م
أ ش أ

ارتفع أعداد المعتقلين من جانب وحدات مكافحة الإرهاب التركية بتهم الانتماء لتنظيم “داعش” إلى 820 شخصا في عموم البلاد ، خلال الأسبوع الماضي .

ونقل راديو سوا عن وزارة الداخلية التركية قولها في بيان أصدرته اليوم الاثنين ” إن الحملة الواسعة التي أطلقتها فرق الأمن أمس في 29 ولاية ، أسفرت عن توقيف 748 مشتبها بالانتماء للتنظيم “.

وأوضح البيان إلى أن العمليات الأمنية التي جرت مابين (30 يناير حتى 4 فبراير ) ، ضد “داعش” الإرهابي، أسفرت عن توقيف 72 مشتبها بالانتماء للتنظيم.

وأضاف أن السلطات صادرت وثائق وأسلحة وذخائر، مضيفا أن تنظيم داعش كان يدبر “عملا كبيرا” داخل البلاد خطط فيه لاستهداف منظمات إعلامية.

وكانت فرق الأمن التركي نفذت - الأسبوع الماضي - 165 عملية أمنية ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية، أوقفت خلالها 287 شخصا، صدرت قرارات اعتقال بحق 29 منهم بتهمة تقديمهم الدعم للإرهابيين.

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