شهدت قاعة سهير القلماوى، أمس الأحد، ضمن فعاليات كاتب وكتاب، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ندوة مناقشة كتاب “مقار الحكم فى مصر” لكاتبه الدكتور خالد عزب الذى اعتذر عن الحضور لظرف طاريء.

وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن كتاب “مقار الحكم فى مصر” صدر فى طبعة استثنائية بالصور لمناقشة دور الحكم فى مصر، وناقش إنشاء القلاع، وتغيير أماكن الحكم فى مصر من أماكن على تخوم المدينة مثل القلاع، حتى وصلنا إلى القصور الفخمة فى وسط المدينة، والكتاب يوضح دلالة هذا التحول من القلاع على أطراف المدينة إلى القصور فى وسط المدينة.

وأضاف أن طريقة البناء والعمارة لمقار الحكم فى مصر كانت فى البداية بطريقة الحصون والقلاع والتى يميل فيها الحاكم إلى العزلة، والقصور التى باتت رمزًا إلى اقتراب الحاكم من الشعب والعيش فى الأماكن الفاخرة، وفكرة الكتاب محل إشادة بشكل كبير، خاصة أننا فى تحليلنا لنظم الحكم السياسية، نستطيع تحليل هذا الأمر من خلال مقرات الحكم التى تقدم لنا دلالة على التحولات السياسية، وهذا ما رصده الكتاب فى تحليل التحولات السياسية فى مصر من خلال المعمار، وهذا عكس ما تعودنا عليه من خلال ربط السياسة بالاقتصاد والاجتماع والحريات، وهذا شق جديد .

وأشار إلى أننا خلال 4 عقود مضت أصبحت العمارة فى مصر تتسم بالعشوائية بشكل كبير، وهذا لا علاقة له تماما بالقدرة المادية، وهذا ما كنا نشاهدة فى تلاصق الأحياء الراقية والأحياء الفقيرة دون أن نشعر بأى تشويه، فنجد هذا الالتصاق الذى كان يجمع مثلًا بين حى بولاق أبو العلا وحى الزمالك، وأثر فى وجود لمسة جمالية فى حى بولاق كحى فقير نسبيًا، وحى الزمالك بقصوره وعماراته الفاخرة، أمام عملية التحول فى العمارة الآن وميل الطبقة الثرية فى المجتمع إلى الانعزال وانتشار ثقافة “الكومباوند” وتجميع المنازل فى مناطق مغلقة، أثر على تراجع اللمسة الجمالية فى العمارة فى الأحياء الفقيرة.

وأوضح أن المواجهة مع الأفكار المتطرفة فى المجتمع لا ينبغى تمامًا أن تكون بالجانب الأمنى فقط ولكن يجب أن تكون هناك مواجهات ثقافية، وأكبر دليل على ذلك عدم قدرة المواجهات الأمنية على ردع جماعة الإخوان.

وأكد أن غياب الرؤية والتخطيط أدى إلى زيادة نسبة التشوه والعشوائيات وهذه مسئولية الحكومة ، التى تركت هذا التشوه يستشري.

وعن العاصمة الادارية الجديدة أوضح أن هناك جزءًا إيجابيًا فى هذا المشروع وهو التواضع وتراجعنا عن فكرة أن تكون هذه العاصمة عاصمة جديدة لمصر، والاكتفاء بأن تكون عاصمة إدارية فقط، فالقاهرة تحتاج إلى الاهتمام بشكل أكبر، والإنفاق على العاصمة الجديدة يمثل أولوية لدى النظام، وكان يمكن بأموال مخصصاتها البدء بفتح المصانع المغلقة وإصلاح العديد من العيوب الموجود فى العاصمة القاهرة.

وهاجم الدكتور شوكت المصرى مرس النقد الأدبي، الحكومة المصرية، لتغييبها دور الثقافة فى المجتمعات العمرانية الجديدة التى تنشئها، مشددًا أنه فى جميع المدن والأحياء الجديدة لا توجد بها مكتبة واحدة او قصر ثقافة واحد حكومى يتبع الدولة.