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أزمة في 3 حقائب وزارية.. والأجهزة الرقابية تستبعد «مرشحين»
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

أزمة في 3 حقائب وزارية.. والأجهزة الرقابية تستبعد «مرشحين»

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:18 م

كشفت مصادر حكومية في مصر، عن آخر التطورات في “التعديل الوزاري” المرتقب، والذي سوف يقدمة رئبس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى البرلمان، يوم 12 فبراير الجاري، لاتخاذ القرار النهائي فيه.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة “الأخبار”، نشرتها في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن هناك أزمة في 3 حقائب وزارية، حيث لم يتم الاستقرار على المرشحين لها، وذلك لكثرة الاعتذارات.

وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية، قامت باستبعاد بعض المرشحين، وذلك بعد دراسة ملفهم.

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