 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 02:32 مساءً
روابط سريعة
85 % من المصريون يعتمدون على "فيس بوك" لتبادل المعلومات
فيس بوك

85 % من المصريون يعتمدون على "فيس بوك" لتبادل المعلومات

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:16 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت سماح المحمدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن شكل الإعلام اختلف تمامًا بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة مع انخفاض نسبة تعامل الجمهور مع التليفزيون والصحافة وغيره من الوسائل التقليدية، متابعة أن 85% من المواطنين يعتمدون على “فيسبوك” في تبادل المعلومات.

وقالت في حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم الإثنين إن نسبة مشاهدة القنوات التليفزيونية حتى الخاصة والمتميزة منها انخفضت بشكل واضح بما يؤثر بشكل سلبي على سوق الإعلان المصري أيضًا وبالتالي التمويل، موضحا أن وسائل الإعلام التقليدية تراجعت بشدة أمام التواصل الاجتماعي ولكنها لم ولن تختفي بينما يجب تطويرها لتواكب العصر في الوقت الحالي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3