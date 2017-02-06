أكدت سماح المحمدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن شكل الإعلام اختلف تمامًا بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة مع انخفاض نسبة تعامل الجمهور مع التليفزيون والصحافة وغيره من الوسائل التقليدية، متابعة أن 85% من المواطنين يعتمدون على “فيسبوك” في تبادل المعلومات.

وقالت في حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم الإثنين إن نسبة مشاهدة القنوات التليفزيونية حتى الخاصة والمتميزة منها انخفضت بشكل واضح بما يؤثر بشكل سلبي على سوق الإعلان المصري أيضًا وبالتالي التمويل، موضحا أن وسائل الإعلام التقليدية تراجعت بشدة أمام التواصل الاجتماعي ولكنها لم ولن تختفي بينما يجب تطويرها لتواكب العصر في الوقت الحالي.