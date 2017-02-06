مؤمن زكريا: لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك ديربى جديد وله أهمية خاصةالإثنين، 6 فبراير 2017 03:10 م
قال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم أن مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بالامارات تعد بمثابة ديربي جديد بين الأهلي والزمالك، وتمثل أهمية خاصة لكل فريق، ومن ثم فإن الأهلي يسعى بكل قوة؛ من أجل الفوز بها.. مشيرا إلى أن اللقاء يختلف عن مباريات الدوري؛ لأنها مباراة تساوى بطولة، ولابد من فائز، وهو ما يمنح كل لاعب دفعة معنوية؛ لإظهار أفضل ما لديه؛ من أجل المساهمة في إحراز اللقب.
وأضاف مؤمن -فى تصريح لموقع النادى اليوم الاثنين- أن لاعبي الأهلي جاهزون للقاء، و أن معسكر الفريق المقام حاليا بدبي ساهم في إضفاء أجواء إيجابية، وحالة خاصة من التركيز بين اللاعبين؛ تدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي، سواء التي ستحضر في ملعب اللقاء، أو الملايين التي ستتابع الفريق في مصر.
وعن هزيمة المنتخب الوطنى 2-1 أمام الكاميرون امس الاحد فى نهائى أمم أفريقيا بالجابون ، قال لاعب الاهلى إن المنتخب قدم أداء جيدا خلال منافسات البطولة، وأن الخسارة من الكاميرون في النهائي ـ رغم كونها محزنة ـ إلا إنها لا يمكن أن تقلل أبدا من المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال مباريات البطولة، حيث كانوا على قدر المسئولية، وتجاوزوا ظروفا صعبة، ومباريات قوية إلى أن وصلوا للنهائي.
من جهة أخرى، عاشت بعثة الأهلي في دبي ليلة حزينة، بعد خسارة المنتخب أمام الكاميرون، حيث حرصت البعثة على متابعة اللقاء في فندق اقامتهم، وتفاعل اللاعبون والجهاز الفني مع اللقاء.
ورغم الخسارة إلا أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني، أكدوا أن ما قدمه لاعبو المنتخب وجهازه الفني خلال البطولة إنجاز كبير؛ في ظل الظروف الصعبة التي عاشها المنتخب؛ من إصابات .. وحرص لاعبو الأهلي على إجراء اتصالات بزملائهم في المنتخب؛ للشد من أزرهم، والتأكيد على أنهم قدموا أداء جيدًا طوال البطولة، وطالبوهم بضرورة إغلاق ملف أمم إفريقيا، والتركيز في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.
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