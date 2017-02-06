صحيفة يابانية: آبي يستعد لمباراة قوية مع ترامبالإثنين، 6 فبراير 2017 03:12 م
يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع رئيس الأمريكى دونالد ترامب نهاية الأسبوع الحالي في واشنطن ، وسط مخاوف من أن تؤدي نتائج الاجتماع إلى التأثير بشكل كبيرعلى الاقتصاد الياباني.
وذكرت صحيفة “نيكاي” اليابانية في تقرير بثته على موقعها الالكتروني أن القمة الأولي بين زعيمي البلدين ستعقد في واشنطن يوم الجمعة ثم سيجتمعان في منزل ترامب الجديد في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت وقد يلعبان الجولف لتعميق صداقتهما..وسيرافق آبي وزراء المالية تارو اسو والخارجية فوميو كيشيدا والصناعة والاقتصاد والتجارة هيروشيغه سيكو ومن المتوقع أن يتبادل الزعيمان نقاشات حادة إضافة إلى استعراض اتفاق التجارة الثنائية أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد انتقد مرارا اليابان بشأن التجارة مع الولايات المتحدة وسعر صرف الين مقابل الدولار.. وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيناقش ذلك على طاولة المفاوضات وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الثنائية خصوصا صادرات وواردات السيارات اليابانية وهو الأمر الذي يثير قلق الجانب الياباني.
وشدد ترامب باستمرار على الحاجة إلى خلق فرص عمل في الولايات المتحدة وتضييق العجز التجاري للبلاد باستهداف الشركات التي تصدر إلى الولايات المتحدة وسمى على وجه التحديد شركة تويوتا موتور وغيرها من شركات صناعة السيارات اليابانية..فيما علق آبي قائلا “سأشرح كيف ساهمت الشركات اليابانية في اقتصاد الولايات المتحدة وسأزيل سوء الفهم لدى ترامب “، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج في شركات صناعة السيارات اليابانية الموجودة بالولايات المتحدة وفرت بالفعل مليونا ونصف فرصة عمل.
ووقع ترامب لدى توليه منصبه أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة بشكل دائم من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ .. موضحا أنه سيسعى لعقد اتفاقيات ثنائية بدلا من أن اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وقد وضع رئيس وزراء اليابان في حسبانه موقف ترامب من اتفاقات التجارة ، حيث رجح إمكانية موافقة اليابان على إجراء محادثات حول اتفاق التجارة الثنائية..ومن المتوقع أن تكون مفاوضات التجارة أكثر صرامة من مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر الهادئ.
وقال مسؤول بارز في وزارة التجارة اليابانية إن بلاده ألغت التعريفات الجمركية على السيارات وغيرها من المنتجات الصناعية المستوردة من الولايات المتحدة ولا تملك اليابان أية ورقة لعب نظرا ؛ لأن الولايات المتحدة تعارض عدم وجود تعريفات جمركية في بلادها.
وتأخذ الولايات المتحدة ، في الوقت نفسه ، بتعريفة جمركية بنسبة 5ر2 % على سيارات الركاب اليابانية و25 %على الشاحنات الصغيرة التي يتواجد عليها الطلب بقوة بين المستهلكين الأمريكيين.
وفي غياب الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية، يخشى مسؤولو التجارة اليابانية أن تطلب الولايات المتحدة تخفيضات في التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية التي تعتبر خطا أحمر لدى اليابانيين.
وخلال لقاء ترامب مع رجال الأعمال في نهاية يناير الماضي .. ندد ترامب باليابان والصين لخفض قيمة عملاتها ، قائلا “انظر في ما تقوم به الصين وما فعلته اليابان على مدى سنوات باللعب في سوق المال، إنهما يخفضان من قيمة العملة في السوق ونحن نجلس هناك مثل حفنة من الدمى”.
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