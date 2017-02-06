عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الاثنين51 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 800 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 25 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و 289 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية “ماري ميرسك ” بحمولة بلغت 200 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 26 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 511 ألف طن كان أكبرها ناقلة البترول “تيلي تيك جلوري” بحمولة بلغت 164 ألف طن.

وعلى صعيد متصل، تصدرت سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة “ميرت ميرسك ” القافلة الشمالية لقناة السويس اليوم قادمة من هولندا في طريقها إلي سنغافورا.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس إن “سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة ميت ميرسك قد تصدرت القافلة الشمالية قادمة من هولندا في طريقها للبحر الأحمر ومنه إلي سنغافورة وهي تحمل علي متنها قرابة 200 الف طن من البضائع، موضحًا أن قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس قد رافقت السفينة خلال رحله عبورها للمجري الملاحي للقناة تحسبا لحالات الطوارئ.