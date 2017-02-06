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البابا تواضروس يرأس قداس أول أيام صوم نينوى بالإسكندرية
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس يرأس قداس أول أيام صوم نينوى بالإسكندرية

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:02 م
أ ش أ

رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم الاثنين قداس أول أيام صوم نينوى بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمكس غربي الإسكندرية.
شارك في الصلاة كل من الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية والمسؤول عن خدمة الشباب والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية والقس أنجيلوس اسحق والقس أمونيوس عادل سكرتارية البابا تواضروس وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

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