وزيرالتموين: زيادة أعداد الماشية السودانية إلى ٧٢ ألف رأسالإثنين، 6 فبراير 2017 03:03 م
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة أعداد الماشية السودانية لتصل إلى ٧٢ الف رأس ،لافتا أنه تقرر زيادة معدلات الذبح اليومية لتصل إلى ٣٠٠ رأس بدلا من ٢٥٠ رأسا على أن يتم الذبح في مجزري أبو سمبل و الغردقة و نقلها في سيارات مبردة إلى مجازر البساتين وتقوم السيارات التابعة لشركات المجمعات و تجارة الجملة بنقل اللحوم يوميا لطرحها من خلال ٣ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة بسعر ٧٥ جنيها للكيلو بما يقل ٣٥ جنيها في الكيلو .
جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الوزير اليوم في مجزر الشركة المصرية للحوم و الدواجن بالبساتين رافقه رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
و أكد مصيلحي أنه يتم تطبيق إجراءات رقابية حاسمة للتأكد من سلامة اللحوم قبل طرحها للجمهور حيث يتم الكشف على الماشية السودانية قبل دخولها، كما توجد لجان بيطرية للكشف في مجزري أبو سمبل و الغردقة ويتم النقل في سيارات مبردة خلال ١٦ ساعة إلى مجزرالبساتين ويتم الكشف عليها مرة آخرى .
و أوضح أنه يتم الرقابة على اللحوم في منافذ البيع للتأكد من التخزين في ثلاجات ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنويع مصادر استيراد اللحوم والماشية والتنسيق مع عدد من الدول الإفريقية الأخرى مثل أوغندا للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات، مشيرا أنه يتم حاليا طرح لحوم برازيلية مجمدة بسعر ٤٨ جنيها للكيلو وتطبيق إجراءات رقابية عليها في البرازيل من خلال لجان بيطرية مصرية للكشف إليها.
و قال إنه بدأ تنفيذ البرتوكول الذي تم توقيعه مع اتحاد منتجي الدواجن و الذي يتضمن تخصيص ٢٠ الف طن من الدواجن و الأجزاء و تم استلام ٢٠٠ طن كمرحلة أولى و يتم طرحها في قوافل متنقلة و في منافذ التموين بسعر ٢٥ جنيها للكيلو من الدواجن و ١٥ جنيها للإجزا بما يقل حوالي ٣٠% عن الأسواق
وأكد مصيلحي أنه سيتم مشروع لتطوير وتحديث مجزر البساتين بالتنسيق مع محافظة القاهرة و جهاز الخدمة الوطنية و عدد من المستثمرين لرفع الكفاءة و زيادة الطاقات التخزينية و الثلاجات لزيادة الطاقات والإنتاج لتلبية احتياجات المنافذ الحكومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب ،مشيراإلى أنه سيتم تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لتجديد تخصيص المجازر في البساتين لشركة اللحوم خاصة وأن مدة الايجار انتهت مما يتطلب مد الإيجار.
ووجه مصيلحي بضرورة الاستفادة من كافة الأصول و الإمكانيات الخاصة بالشركات لزيادة الطاقات التخزينية و زيادة السيارات المبردة و المختصة بنقل اللحوم و الدواجن و الأسماك و السلع الغذائية والاهتمام بالنظافة وتطبيق مبادئ الصحة و السلامة للمحافظة على الجودة و المواصفات للسلع المعروضة.
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