شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة ” يورو أفريكا انترناشينوال” “Euro Africa International” القبرصية لإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، وذلك بحضور سفراء قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ويأتي ذلك تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلا لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة فى منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانيات في هذا الصدد ومحطات لتسييل الغاز ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص واليونان.

ووقع على المذكرة كل من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وكتوريديس ناسوس رئيس شركة يورو أفريكا.

وأوضح الدكتور شاكر أن مذكرة التفاهم تتضمن دراسة المشروع والتي طبقا لجدواها سيتم تحديد الخطوات المستقبلية الخاصة بالمشروع دون أية التزامات على الجانب المصري.

وأضاف أن هذه الدراسة تتضمن عددا من البنود ، من بينها تقييم الخيارات والبدائل المختلفة لمواصفات المشروع ، التقييم الاقتصادي للمشروع ، تقييم جميع تكاليف المشروع ، بما في ذلك الإنشاء والتشغيل والصيانة والتأمين والضمانات وغيرها ، تقييم الأنظمة واللوائح البيئية المطبقة ، خطة التمويل المبدئية ،برامج التنفيذ المبدئية ، وتبلغ مدة تنفيذ مذكرة التفاهم 18 شهرأ قابلة للتمديد طبقاً لموافقة الطرفين.

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي بين مصر وقبرص واليونان من خلال جزيرة كريت.

كما أشار الدكتور شاكر إلى مشروعات الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط، موضحا دور مصر الهام في ربط شبكات دول المشرق العربي والمغرب العربي وشمال أفريقيا، كما تعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما ، مؤكدا أننا نتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية ، مما سيسهم لأن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ومن جانبه، قال رئيس الشركة القبرصية كتوريديس ناسوس إن هذا المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبي ، فضلا عن تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وأشار إلى أهمية مد كابل كهربائى بحرى وما يحققه من فوائد لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة ، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية .

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الثلاثة دول، فضلا عن تحقيق مزايا لهم ، أخذا في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة وعلى الأخص التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية، وفقا للتنمية الحالية في قطاع الطاقة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا، وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات،

كما أشاد سفير اليونان بالقاهرة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، مؤكدا على دعم بلاده لهذا المشروع حال الانتهاء من الدراسات اللازمة وثبوت جدواه.