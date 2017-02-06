يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين لإجراء أشعة رنين مغناطيسي؛ للاطمئنان على حالته، وتحديد التشخيص النهائي له، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى منافسات كأس الأمم الإفريقية بالجابون، حيث يهدف الجهاز الطبي للأهلي للتأكد من التشخيص النهائي لحالته.

وفتح خالد محمود، طبيب الفريق الأول، المتواجد حاليا مع بعثة الاهلى فى دبى استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل خط اتصال مع اللاعب؛ لمتابعته والاطمئنان عليه، وترتيب الإجراءات النهائية قبل سفره إلى ألمانيا؛ لإجراء الجراحة.

ووصل محسن مع زملائه من المنتخب الوطنى الى القاهرة صباح اليوم عقب حصول المنتخب على المركز الثاني بعد خسارته امس الاحد أمام الكاميرون 2-1 فى نهائى البطولة الافريقية.