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لأول مرة "مطار للحيوانات" في نيويورك
مطار

لأول مرة "مطار للحيوانات" في نيويورك

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:03 م

لطالما شكل نقل الحيوانات أثناء الرحلات الجوية عبئا على أصحابها والمسافرين الآخرين، وهو الأمر الذي سعى مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأميركية إلى إيحاد حل له.

ووفق ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، فقد افتتح المطار أول صالة مخصصة فقط للحيوانات، تقدم خدمة متكاملة على مدار الساعة.

والصالة الجديدة تقع في مبنى الشحن بالمطار على مساحة 178 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 65 مليون دولار، حسب ما أضافت الصحيفة الأميركية.

ويقول المسؤول في الشركة التي تدير الصالة، جون كويتشيلي، إن الغرض من هذه الصالة جعل عملية نقل الحيوانات أقل صعوبة بالنسبة إلى أصحابها.

وتقدم الصالة العديد من الخدمات مثل الأطباء البيطريين والأقفاص والعربات لنقل الحيوانات من الطائرات وإليها.

ويتعين على المسافرين الذين يرغب في اصطحاب حيوانات معهم وضعها في الصالة دفع رسوم تبدأ من 125 دولارا.

وسيقول فريق متخصص من الصالة بالتنسيق مع شركة الطيران لشحن الحيوانات على متن الطائرات، الأمر الذي يقلص فترة الانتظار في بوابات المطار.

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