وقع جهاز شئون البيئة الهندسية مع مجلس الصناعة الوطنية للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة والمعهد المصرفي المصري بروتوكول تعاون لتنمية وتمويل مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة النظيفة.

وقال المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن البروتوكول يهدف لوضع آلية تعاون لتنمية مبدأ تمويل مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات الطاقة النظيفة لدى القطاع المصرفي من خلال رفع الوعي في هذا المجال لدى القطاع المصرفي والمالي، وتقديم وتأسيس برامج تدريبية وخلق قنوات للتواصل بين المصرفيين والخبراء في هذا المجال عن طريق الندوات وورش العمل المشتركة.

ويأتي البروتوكول ضمن أنشطة مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة لتحقيق استدامة أهداف المشروع، وفي إطار نشر وتنفيذ المشروعات الهادفة لكفاءة استخدام الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة المتجددة في مجال الصناعة والعمل على تحفيز ديناميكية السوق في كامل مراحل سلاسل القيمة المتعلقة بكفاءة الطاقة بما فيها توافر وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالطاقة، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي في مصر وتوفير التدريب وفرص التعرف على الخبرات الدولية لتعظيم مهاراتهم وقدراتهم على التنافس على المستوى الدولي.

وأشار أبوالسعود إلى أن البروتوكول يتضمن التعاون لوضع محتوى الدورات التدريبية للمصرفيين التي تغطي موضوعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وعمليات تمويل المشروعات في هذا المجال، وإتاحة البرامج التدريبية في هذه الموضوعات ضمن برامج المعهد المصرفي، وتوفير مدربين ذوي خبرات دولية وأعداد كوادر من المدربين المحليين في هذا المجال لضمان استمرارية البرامج، بالإضافة إلى توفير آليات التوعية ونقل الخبرات والتعرف على الخبرات الدولية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة والدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.