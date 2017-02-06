أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام التعاملاتالإثنين، 6 فبراير 2017 02:58 م
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاثنين/ وسط عمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية من قبل المستثمرين، وتحول للسيولة من الأسهم الكبرى والقيادية التى شهدت ارتفاعات قياسية فى الفترة الماضية إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى باتت أكثر جاذبية لرخص أسعارها.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو8ر1 مليار جنيه ليصل إلى8ر629 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 26ر0في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 42ر12849 نقطة، في حين قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 52ر2 في المائة ليسجل 22ر516 نقطة، وارتفع /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 57ر1 في المائة ليغلق عند 51ر1244 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تشهد عمليات انتقال للسيولة النقدية من الأسهم التى سجلت ارتفاعات كبيرة فى قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات والخدمات المالية، إلى الأسهم التى لم تسجل ارتفاعات فى الفترة الماضية، بعد قرار تحرير سعر الصرف،
وأضافوا أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمطاحن كانت الأكثر نشاطا خلال تعاملات اليوم.
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