 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 02:27 مساءً
روابط سريعة
التحقيق في قضية «قتيل الكافيه».. والتحريات: طُعِن أمام خطيبته
محاكمة ـ محكمة‎

التحقيق في قضية «قتيل الكافيه».. والتحريات: طُعِن أمام خطيبته

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:11 م

بدأت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب عقب انتهاء مباراة نهائي إفريقيا مساء أمس، وذلك بعد مشاجرة حدثت بينه وبين إدارة وعمال الكافيه.

وقالت مصادر قضائية إن التحريات الأولية أشارت إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه محمود بيومي، وإدارة الكافيه بسبب غلقهم أبواب الكافيه وطلب مبلغ مالي معين من رواده قبل انصرافهم “مينيمم تشارج”، وهو ما تسبب في مشادة كلامية بين الحضور والإدارة.

وأضافت التحريات أن المجني عليه كان برفقته خطيبته وأنه طلب منهم إخراجها من الكافيه وأخبرهم انه سيدفع المبلغ لكنهم رفضوا، فقام بدفع المبلغ وأثناء انصرافه تجددت المشادة الكلامية وأسفرت عن قيام أحد العمال بالكافيه بضربه بسلاح أبيض ليسقط غارقا في دماءه.

وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 من العمال المتهمين وجاري التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، فيما أمرت بضبط وإحضار 3 آخرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3