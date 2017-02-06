التحقيق في قضية «قتيل الكافيه».. والتحريات: طُعِن أمام خطيبتهالإثنين، 6 فبراير 2017 03:11 م
بدأت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب عقب انتهاء مباراة نهائي إفريقيا مساء أمس، وذلك بعد مشاجرة حدثت بينه وبين إدارة وعمال الكافيه.
وقالت مصادر قضائية إن التحريات الأولية أشارت إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه محمود بيومي، وإدارة الكافيه بسبب غلقهم أبواب الكافيه وطلب مبلغ مالي معين من رواده قبل انصرافهم “مينيمم تشارج”، وهو ما تسبب في مشادة كلامية بين الحضور والإدارة.
وأضافت التحريات أن المجني عليه كان برفقته خطيبته وأنه طلب منهم إخراجها من الكافيه وأخبرهم انه سيدفع المبلغ لكنهم رفضوا، فقام بدفع المبلغ وأثناء انصرافه تجددت المشادة الكلامية وأسفرت عن قيام أحد العمال بالكافيه بضربه بسلاح أبيض ليسقط غارقا في دماءه.
وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 من العمال المتهمين وجاري التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، فيما أمرت بضبط وإحضار 3 آخرين.
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